استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل التقدم في ملف انتشار الجيش اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، من المرتقب عقدها في روما خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا في 4 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على تقييم المناطق التجريبية التي بدأ العمل فيها، سواء في المناطق التي شهدت وجودًا إسرائيليًا مثل بلدة عيترون الغربية، أو المناطق التي دخلها الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيل منها وخروج عناصر حزب الله منها، مثل فرون والغندورية وعيتا الشعب.

وأضاف سنجاب، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المفاوضات ستتناول ما يمكن البناء عليه بعد التجربة التي شهدتها المناطق التجريبية خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب بحث آليات العمل والتحقق من انتشار الجيش اللبناني في كامل المناطق وحصر السلاح بيد الدولة عبر جهة ثالثة، موضحا أن هذه الجهة ستكون مرتبطة بقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، التي ستبدأ العمل في تلك المناطق لحين تشكيل قوة جديدة برئاسة الولايات المتحدة للتحقق من المناطق التي يدخلها الجيش اللبناني.

وأشار سنجاب إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يمثل عائقًا أمام التقدم في ملف المناطق التجريبية، مستشهدًا بغارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا وتفجير في بلدة الطيري بقضاء صور في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

وتابع، أن إسرائيل تستهدف مناطق لا يمكن للمدنيين دخولها حاليًا، موضحًا أن الغارات على النبطية الفوقا استهدفت، وفق المعلومات الأولية، شقة سكنية في أحد المباني، إلى جانب عمليات قصف مدفعي طالت البلدة.