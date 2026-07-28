نواف سلام: ارتباط لبنان بعمقه العربي ركيزة أساسية لتسريع مسار التعافي والازدهار

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إن تمسك لبنان بعمقه العربي يشكل ركيزة أساسية لتسريع مسار التعافي والازدهار، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات مع الدول العربية يفتح آفاقَا أوسع للاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بحضور سفير الإمارات في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي.

وأكد سلام، عقب اللقاء، أن تعميق التعاون العربي من شأنه أن يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وصون مصالح شعوبها.