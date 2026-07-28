الدفاعات الأردنية تسقط مسيرة اخترقت الأجواء

أفادت ربا الآغا، مراسلة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن بيان القوات المسلحة الأردنية، بأن طائرة مسيرة اخترقت فجر اليوم الأجواء الأردنية، مؤكدة أن القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي تعاملت معها وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، مضيفة أن القوات المسلحة تواصل الحفاظ على جاهزيتها الكاملة لحماية سماء المملكة وأراضيها.

وأضافت الآغا، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأجواء الأردنية شهدت، فجر أمس، اختراقًا بمسيرتين جرى اعتراضهما، فيما سقطت شظايا إحداهما على منزل، ما تسبب بأضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية.

وأشارت إلى أن المركز الوطني لإدارة الأزمات بدأ إرسال رسائل تحذيرية تجريبية في معظم محافظات المملكة، ضمن إجراءات تعزيز منظومة السلامة، مشيرة إلى أن الأردن استقبل أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث جرى التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول، وخفض التصعيد، وحماية المدنيين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، والأوضاع الإنسانية والقضية الفلسطينية.

وتابعت، أن الأردن يواصل التأكيد على أنه ليس طرفًا في النزاع ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات، بالتزامن مع مواصلة جهوده الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.