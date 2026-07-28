وفد منطقة الوعظ يزور أوقاف دمياط لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل فضيلة الدكتور علي إسماعيل الهاشمي، مدير مديرية أوقاف دمياط، وفدًا من منطقة الوعظ بدمياط، برئاسة فضيلة الشيخ سعد صلاح الدين الصباغ، مدير عام الوعظ ورئيس لجان الفتوى بدمياط، يرافقه فضيلة الشيخ أشرف عبد الرحمن الموافي، مدير الدعوة بمنطقة وعظ دمياط؛ وذلك لتقديم التهنئة لفضيلته بمناسبة صدور قرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف دمياط، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الدعوية والوطنية.

وشهد اللقاء حوارًا مثمرًا تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مديرية أوقاف دمياط ومنطقة الوعظ؛ بما يُسهم في توحيد الجهود الدعوية، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير، والتوسع في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة الهادفة إلى نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وبناء الوعي الديني والمجتمعي، وخدمة أبناء المحافظة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتكامل بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف؛ بما يحقق رسالة المؤسستين في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الدينية والوطنية، وتفعيل المبادرات الدعوية التي تلبي احتياجات المجتمع، وتُسهم في بناء الإنسان وصناعة الوعي.

من جانبه، أعرب فضيلة الدكتور علي إسماعيل الهاشمي عن خالص شكره وتقديره لوفد منطقة الوعظ على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين مديرية الأوقاف ومنطقة الوعظ يُعد أحد الركائز الأساسية لنجاح العمل الدعوي، وأن التنسيق المستمر بين الجانبين يُسهم في تحقيق رسالة دعوية متكاملة تعكس سماحة الإسلام، وتخدم المجتمع، وتواكب رؤية الدولة في ترسيخ الوعي وبناء الإنسان.