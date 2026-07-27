قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها
حظر سفر موظفي السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى الضفة الغربية
تكليفات جديدة.. وزير الأوقاف يصدر عددا من القرارات لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم منظومة العمل
لعدم تجديد الترخيص | إدارة كرداسة التعليمية تحذر الأهالي من التعامل مع 12مدرسة
بالمجان .. التعليم : لا مصروفات في المدارس المتخصصة في صناعة الدواء والرعاية الصحية
الذهب يواصل التراجع .. ومفاجأة في سعر عيار 21
الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026
الحمامصي يسأل : التمويل الاستهلاكي .. ضرورة اقتصادية أم قنبلة ديون مؤجلة؟
مفاجأة للاعبي بلايستيشن .. الكشف عن أولى ألعاب أغسطس المجانية
الليمون قرّب على الـ 50 جنيه .. وهذا سعر الطماطم | سوق الخضراوات اليوم
لو بتدفع كتير .. تعرف على سبب زيادة استهلاك سياراتك للبنزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتابع ارتفاع منسوب مياه الري والصرف الزراعي بمنطقة السواداية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


عقد  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، جاء فى إطار متابعته الدورية فى التعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب مياه الرى والصرف الزراعى بحوض السواداية بنطاق قرية البساتين بمركز كفر البطيخ.

حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، و ممثلى قطاعات الرى والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " ما تم تنفيذه فى ضوء التوجيهات الصادرة خلال الاجتماعات المُنعقدة خلال الفترة الماضية، وزيارته الميدانية للمنطقة،  وذلك لتطهير مصرف السنانية والمصارف الخصوصية، لحل تلك المشكلة، حيث وجه بتكثيف تلك الأعمال بشكل دورى ، كما وجه تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بسيارة مجهزة لرفع تراكمات المياه الراكدة ، و وجه أيضًا بتكثيف حملات النظافة و وضع صناديق بالمنطقة.

وأكد " محافظ دمياط " متابعته الدورية لهذا الملف وذلك لحل هذه المشكلة ، وذلك للحفاظ على البيئة وتلبية مطالب المواطنين.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى مياة النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

المهندس محمد فراج

محمد فراج: تطوير الغزل والنسيج يعكس رؤية الرئيس السيسي للنهوض بالصناعة

مستقبل وطن

مستقبل وطن يطالب ببرنامج وطني لإعداد كوادر المحليات قبل إجراء الانتخابات

النائب أشرف أمين

رغيف الخبز خط أحمر.. سؤال برلماني لمواجهة التلاعب بالأسعار

بالصور

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

إيناس مكى

إيناس مكي: المسرح بيتي الأول.. وحق الأداء العلني يحمي آلاف الفنانين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد