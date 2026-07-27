محافظ دمياط يتابع ارتفاع منسوب مياه الري والصرف الزراعي بمنطقة السواداية



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، جاء فى إطار متابعته الدورية فى التعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب مياه الرى والصرف الزراعى بحوض السواداية بنطاق قرية البساتين بمركز كفر البطيخ.

حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، و ممثلى قطاعات الرى والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " ما تم تنفيذه فى ضوء التوجيهات الصادرة خلال الاجتماعات المُنعقدة خلال الفترة الماضية، وزيارته الميدانية للمنطقة، وذلك لتطهير مصرف السنانية والمصارف الخصوصية، لحل تلك المشكلة، حيث وجه بتكثيف تلك الأعمال بشكل دورى ، كما وجه تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بسيارة مجهزة لرفع تراكمات المياه الراكدة ، و وجه أيضًا بتكثيف حملات النظافة و وضع صناديق بالمنطقة.

وأكد " محافظ دمياط " متابعته الدورية لهذا الملف وذلك لحل هذه المشكلة ، وذلك للحفاظ على البيئة وتلبية مطالب المواطنين.