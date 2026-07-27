المحافظ هيجيلك .. محافظ دمياط يبحث شكاوى ومطالب أهالي السرو | صور

عقد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، لقاءً جماهيريًا بمقر الوحدة المحلية بمدينة السرو ، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها "المحافظ هيجيلك"، والتي تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها .

وجاء لقاء اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والأستاذة فايزة فودة رئيس مدينة السرو و ممثلى القطاعات والجهات التنفيذية المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين .

وخلال اللقاء، استمع محافظ دمياط إلى شكاوى ومطالب المواطنين، وناقشها مع ممثلي الجهات المختصة، موجهًا بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، و التيسير على المواطنين والاستجابة لمطالبهم في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

كما قام المحافظ بتسليم عدد من المواطنين نماذج وبيانات الصلاحية الخاصة بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء .

و استمع المحافظ إلى شكوى من أحد المواطنين بشأن وزن أسطوانات البوتاجاز، وعلى الفور وجّه مديرية التموين والجهات المختصة بالمرور والتفتيش على مستودعات الغاز، والتأكد من مطابقة أوزان الأسطوانات للمواصفات والمعايير المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع أهالي المحافظة، باعتبارها أحد أهم السبل للتعرف على احتياجاتهم والوقوف على المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع .