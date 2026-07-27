تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة وغادرته 13 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الميناء إلى 28 سفينة تحت الشحن والتفريغ .

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17286 طنا تشمل: 2500 طن كلينكر و911 طن ملح و12675 طن يوريا و1200 طن بضائع متنوعة .

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 21917 طنا تشمل: 4892 طن خردة و 1714 طن خشب زان و 5000 طن سكر و 7700 طن ذرة و 2611 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 431 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 158 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2214 حاوية مكافئة .

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 100494 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48530 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4553 حركة .