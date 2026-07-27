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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ذهب أخضر.. الزراعة: نستهدف زيادة المساحة المزروعة من الكتان لـ 100 ألف فدان في 2030

الكتان
الكتان
هاني حسين

كشف أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات بوزارة الزراعة، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض  الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر.


وقال أحمد عضام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، إن محصول الكتان زراعي وثقافي من الدرجة الأولى ".

وتابع أحمد عضام :" المصري القديم استخدم الكتان في صناعة الملابس وفي العديد من الاستخدامات اليومية ومرتبط بالثقافة المصرية وحضارة مصر القديمة ".

واكمل احمد عضام :" الكتان المصري مميز عالميا وله جودة مرتفعة"، مضيفا:" الكتان يعتبر ذهب أخضر لأنه لا يتم إهدار أي شيء منه ويتم استخدامه في إنتاج الألياف وزيت الكتان غني بالاوميجا 3 ومضادات الأكسدة ".


ولفت أحمد عضام :" المساحة المزروعة من الكتان وصلت لـ 55 الف فدان بدلا من 6000 فدان في 2020"، مضيفا:" نستهدف زيادة المساحة المزروعة لـ 100 الف فدان في 2030 ".
 

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