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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق هائل بشونة كتان بقرية ميت هاشم بسمنود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إخماد نيران  حريق هائل بشونة كتان بعدما تم الدفع ب4 سيارات مطافىء لإخماده بعدما تصاعدت الادخنه السوداء حتي عنان السماء بنطاق قرية ميت هاشم بسمنود دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وكان اللواء أسامة الهواري  مدير  أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشونة كتان علي مساحة 3 قيراط بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما دفعت الجهات المعنية بنحو 4 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل بشونة كتان بسمنود وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

خسائر بشرية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حريق شونة كتان سمنود دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

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