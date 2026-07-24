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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالب بـ هندسة الإسكندرية يمثل مصر بمنحة تنافسية دولية في المغرب

الطالب أحمد ولاء الدين
الطالب أحمد ولاء الدين
أحمد بسيوني

هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب أحمد ولاء الدين أحمد محمود عبد الحميد، الطالب ببرنامج هندسة الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة، بمناسبة حصوله على منحة تنافسية للمشاركة في النسخة الرابعة من المدرسة الصيفية الدولية 2026، التي تنظمها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو 2026.

نجاح المسابقة الدولية لاختيار المشاركين

جاء ذلك بعد اجتيازه بنجاح المسابقة الدولية لاختيار المشاركين.

ويُعد البرنامج، الذي يُقام تحت شعار "التحول الرقمي للمجتمع وأخلاقياته"، من أبرز البرامج الأكاديمية الدولية، ويجمع نخبة من الطلاب من مختلف دول العالم للمشاركة في محاضرات وورش عمل ومشروعات تطبيقية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار.

ويشارك الطالب أحمد ولاء الدين بصفته الطالب المصري الوحيد في النسخة الرابعة من البرنامج، ممثلًا لجامعة الإسكندرية وجمهورية مصر العربية، في إنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الأكاديمية الدولية.

الإسكندرية الطالب أحمد ولاء الدين جامعة المغرب منحة تنافسية

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