محمد نزار يعلّق على مشاركة "غرق" في الدار البيضاء وعمّان

يواصل الممثل الأردني الصاعد محمد نزار ترسيخ حضوره على الساحة السينمائية الدولية، بمشاركته في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، وقبله مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، من خلال فيلم "غرق" Sink للمخرجة الأردنية زين دريعي، ويجسد فيه نزار دور البطولة.

وعن عرض فيلم غرق (Sink) في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، عبر محمد نزار عن مشاعره قائلاً "بعد جولة ناجحة للفيلم في عدد من أبرز المهرجانات الدولية منذ سبتمبر 2025، من تورونتو ولندن إلى البحر الأحمر وقرطاج وشنغهاي، وغيرها، يُعرض الفيلم أخيراً أمام جمهور الأردن. ورغم سعادتي بالتقدير الذي تحظى به السينما الأردنية عالمياً، فإن عرض الفيلم أمام جمهور بلدي يحمل قيمة خاصة، لأنهم أهلي وأصدقائي.

ويكتسب هذا العرض أهمية استثنائية، فهو أول بطولة مطلقة لي في فيلم روائي طويل، والأردن هو المكان الذي بدأت فيه أحلامي بهذه المهنة، لذا أشعر بتوتر أكبر هنا من أي عرض آخر حول العالم".

وأضاف نزار "سيُطرح الفيلم على المنصات في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت لاحق من هذا العام".

وكان نزار عبر عن حماسه لمشاركة الفيلم قبلها بـ مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، قائلاً "متحمس جداً لعرض فيلم غرق (Sink) ضمن المسابقة الرسمية بـ مهرجان الدار البيضاء. وهو أول فيلم لي يُعرض بالمغرب، وهو ما أعتبره إضافة مهمة لمسيرتي". واستطرد نزار "الجمهور المغربي ذواق للسينما ورأيه يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي".

شارك نزار سابقًا في الدورة الـ36 من مهرجان قرطاج السينمائي الدولي من خلال الفيلم ذاته والذي حصد جائزة التانيت البرونزي بالمهرجان. سبقه مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، كما حصد نزار إشادة نقدية واسعة عن أدائه بالفيلم خلال العرض العالمي الأول له في الدورة الـ50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وفي فيلم غرق يقدّم محمد نزار أداءً لافتًا من خلال تجسيده شخصية ابن يعاني من اضطراب نفسي، في علاقة معقّدة مع والدته التي ترفض الاعتراف بتدهور حالته العقلية، وتتمسك بفكرة أنه يحتاج فقط إلى التوجيه، بينما تقوده الأحداث إلى أزمة إنسانية كبرى. وقد اعتُبر الدور من أبرز أدواره وأكثرها نضجًا على المستوى التمثيلي.

محمد نزار

يُعد محمد نزار واحدًا من أبرز الوجوه الأردنية الصاعدة، شارك في أعمال سينمائية بارزة، مثل: فيلم البحر الأحمر يبكي، للمخرج فارس الرجوب، وهو أول فيلم أردني قصير يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ76، كما فاز بجائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي. والفيلم الفلسطيني غزة مونامور، من إخراج الأخوين طرزان وعرب ناصر، والذي انطلق من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومثّل فلسطين في سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2021.

تواجد نزار على الساحة الدولية سبق أعماله العربية، ففي 2013 شارك بالتمثيل في الفيلم الأميركي Rosewater من إخراج الإعلامي الشهير جون ستيوارت وبطولة النجم المكسيكي غايل غارسيا برنال.

وفي الدراما العربية لمع محمد نزار من خلال الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، الذي يُعرض على نتفلكس ضمن قائمة أعمالها الأصلية، ومسلسل جِن، أول أعمال نتفليكس العربية الأصلية، ومسلسل عبور للمخرج محمد الحشكي، وسلاح بلا جريمة للمخرج أحمد اليسير.