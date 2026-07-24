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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاعل جماهيري.. روبي تشعل العلمين الجديدة بميني ألبوم "الحب إيه" وتقدم "مش مغرورة"

روبي
روبي
محمد زاهر   -  
ميرنا محمود

أشعلت الميجا ستار روبي مساء أمس الخميس العلمين الجديدة بحفل غنائي استثنائي ضمن فعاليات موسم صيف 2026  بحضور جماهيري فاق الطاقة الاستيعابية للمكان وشاركها الجمهور الاحتفاء بأحدث أعمالها ميني ألبوم "الحب إيه"، في سهرة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

استهلت روبي وصلتها بمزيج متكامل بين كلاسيكياتها التي رافقت مشوارها الفني وأغنيات الميني ألبوم الجديد في عرض مسرحي جمع بين طاقة الاستعراض وحالة من الحنين وسط تزايد أجواء التفاعل حتى ختام الحفل.

وحصدت أغنية "مش مغرورة" أجواء الحماس والتفاعل منذ اللحظة الأولى لتقديمها على المسرح ضمن أغنيات "الحب إيه" حيث رددها الحضور مع روبي كلمة بكلمة وسط ومع تصاعد الهتافات استجابت روبي لطلب الجمهور وأعادت تقديمها للمرة الثانية.

"مش مغرورة" من كلمات حسين خالد، وألحان وتوزيع أردني، وجاءت بإيقاع صيفي راقص يعكس الملامح الجديدة التي تقدمها روبي لموسم 2026.


وتزايدت أجواء الحماس بشكل لافت مع حفظ الجمهور الكامل لكلمات أغنيات الميني ألبوم وترديدهم لها بحماس كبير.


ولم يقتصر الحفل على الجديد فقط حيث اصطحبت روبي جمهورها في جولة عبر مشوارها الفني وقدمت باقة من أنجح أعمالها التي أشعلت الأجواء، منها "إنت عارف ليه"، "نمت ننة"، "ليه بيداري كده"، "مشيت ورا إحساسي"، "استني"، "قلبي بلاستيك"، وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

ويضم ميني ألبوم "الحب إيه" 4 أغنيات متنوعة جمعت روبي خلالها نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي:

"الحب إيه" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان عطار، توزيع كولبيكس، مكس وماستر ماهر صلاح
"مش مغرورة" كلمات حسين خالد، ألحان وتوزيع أردني
"الناس الوحشين" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل
"قلب مامي" كلمات فليبينو، ألحان وفواصل موسيقية أحمد طارق يحيى، توزيع أحمد طارق يحيى ومعاذ حامد، مكس وماستر هاني محروس

ويأتي الميني ألبوم في إطار استعدادات روبي للمنافسة القوية خلال الموسم الغنائي الصيفي وسط ترقب جماهيري لمفاجآتها القادمة خاصة مع استعدادها لسلسلة حفلات داخل وخارج مصر خلال الفترة المقبلة.

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