ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق نار في قرية تل بالضفة الغربية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق النار في قرية تل إلى اثنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى نابلس التخصصي بالضفة الغربية بالإضافة إلى اقتحام 15 آلية عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية.

فيما أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تفقد رئيس الشاباك موقع الحدث في قرية تل بالضفة الغربية.

وصرح رئيس الشاباك أثناء الزيارة قائلا: العملية التي وقعت في بلدة تل خطيرة ومؤلمة ونعمل مع الجيش على إجهاض المقاومة بالضفة الغربية.

ولاحقا ؛ أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 إسرائيليين بجروح في الهجوم على مستوطنة حفات جلعاد.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى أنه قام بنقل المصابين في صفوف المستوطنين بقرية تل غرب نابلس إلى أقرب مستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة .

من جانبه ؛ قام جيش الاحتلال بغلق حاجز المربعة غرب نابلس وتعزيزات تقتحم قرية تل .

وتشير التقارير العبرية إلى أن أحد المصابين حالته حرجة للغاية.