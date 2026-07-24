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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني: هجمات المستوطنين العنيفة على بلدات الضفة لا تتوقف

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
رحمة سمير

قال أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الضفة الغربية تشهد بشكل شبه يومي سقوط شهداء وإصابات جراء اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الهجمات تطال مختلف القرى والمدن والمخيمات في أنحاء الضفة.

وأضاف جبريل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن الفترة الأخيرة شهدت سقوط عدد من الشهداء في بلدات المغير وأبو فلاح ودير جرير، موضحاً أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا قبل نحو أسبوع في دير جرير، فيما استشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرون أمس خلال هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك وإحراقهم للمزروعات.

وأكد مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال اقتحم صباح اليوم بلدة تل جنوب غرب نابلس، بالتزامن مع انتظار الفلسطينيين إعلان نتائج الثانوية العامة، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية أعدمت أربعة مواطنين من مسافة صفر وأصابت ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وأشار جبريل إلى أن الاعتداءات تمتد إلى مناطق أخرى في محيط نابلس وقلقيلية، حيث يشن المستوطنون هجمات عنيفة تتضمن إحراق المنازل والسيارات وإطلاق الرصاص على المواطنين، لافتاً إلى أن جماعات "فتية التلال" وغيرها تواصل انتشارها في محافظات الضفة الغربية وسط حماية جيش الاحتلال، ما يزيد من تدهور الأوضاع الأمنية.

https://www.youtube.com/shorts/kOTsZ8ldOdM 

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