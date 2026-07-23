قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم.. خريطة الزيادات السنوية وموعد انتهاء العقود
ترامب يعلن أخطر تهديد لإيران : أدرس ضربة غير مسبوقة.. وإسرائيل ستشارك بشرط
بعد ساعات الذروة الحارقة .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأشيرات «فوق الكثافة» تربك أولياء الأمور قبل الدراسة.. شكاوى متزايدة من تعثر نقل الطلاب

الكثافة
الكثافة
رحمة سمير

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، عادت أزمة تأشيرات «فوق الكثافة» إلى الواجهة، بعدما اشتكى عدد من أولياء الأمور من صعوبة نقل أبنائهم بين المدارس، بسبب تأخر الحصول على الموافقات اللازمة، رغم استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة.

شكاوى متكررة من أولياء الأمور

سلط برنامج «اليوم هنا القاهرة» الضوء على معاناة أولياء الأمور، الذين أكدوا أن الحصول على تأشيرة «فوق الكثافة» أصبح العقبة الرئيسية أمام استكمال إجراءات نقل الطلاب.

وزير التعليم: نحتاج فوق الـ100 مليار جنيه لإنهاء مشكلة كثافة الفصول - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

ولية أمر: شهران من المحاولات دون نتيجة

روت أميرة رفاعي، ولية أمر، أنها تحاول منذ أكثر من شهرين الحصول على التأشيرة المطلوبة لنقل أبنائها، لكنها لم تتمكن من إنهاء الإجراءات رغم ترددها أكثر من مرة على الجهات المختصة.

قلق قبل انطلاق العام الدراسي

وأشار البرنامج إلى أن تأخر إصدار التأشيرات تسبب في حالة من القلق لدى الأسر، خاصة الراغبة في استقرار أبنائها داخل المدارس الجديدة قبل بداية الدراسة.

تتجاوز ٥٠ طالبًا وطالبة».. ارتفاع كثافات الفصول فى بعض المحافظات | المصري اليوم

متى تُمنح تأشيرات «فوق الكثافة»؟

وأوضح البرنامج أن هذه التأشيرات تُمنح في حالات استثنائية، مثل الانتقال إلى محل سكن جديد أو وجود ظروف اجتماعية، عندما تكون المدرسة المطلوب النقل إليها قد بلغت الحد الأقصى من الكثافة الطلابية.

ما هي حلول التعليم لتخفيف كثافة الطلاب بالفصول قبل العام الدراسي الجديد؟ | مصراوي

تُعد تأشيرات «فوق الكثافة» أحد الحلول الاستثنائية التي تسمح بنقل الطلاب إلى مدارس مكتملة العدد، إلا أن إصدارها يخضع لضوابط تنظيمية وإدارية، وهو ما يجعل كثيرًا من أولياء الأمور يطالبون بتبسيط الإجراءات وتسريع البت في الطلبات قبل بدء العام الدراسي.

فوق الكثافة أولياء الأمور الدراسة الطلاب نقل الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي عن الأجيال الجديدة: عارفين لاعيبة العالم ولا يعرفون العشرة المبشرين بالجنة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قبل ما تحاسب ابنك.. اسأل نفسك: اديته حقوقه ولا لأ؟

المجلس الأعلى للثقافة

"القوة في شبابنا".. مبادرة جديدة لصقل مهارات الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد