الصفقة النووية واتفاقيات أبراهام.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات ترامب وبن سلمان

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ أن أعلن في وقت سابق من اليوم أن الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة بالفعل أمس مع الرياض مشروط بانضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هذا كان موقف ترامب منذ فترة طويلة، على الرغم من أنه لم يتم ذكره في إعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن الصفقة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وضع الرئيس ترامب شرطًا جديدًا على الاتفاق النووي مع السعودية، وذلك بعد يوم من الموافقة الرسمية عليه، حيث قال إن على السعودية الآن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس أن الاتفاق الموقع "سيتم الموافقة عليه"، لكنه أضاف أنه "مشروط تمامًا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المرموقة والناجحة".

ويوم الأربعاء، وقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الاتفاق الذي يمنح السعودية برنامجًا نوويًا مدنيًا.

وأثار الاتفاق بالفعل انتقادات من مسؤولين إسرائيليين، ومن المتوقع أن يخضع لتدقيق في الكونجرس.

وكانت شبكة CNN أفادت سابقًا بأن الإدارة الأمريكية تركت الاتفاق معلقا لأشهر بسبب مخاوف بشأن الحرب مع إيران واحتمال رفض الكونجرس له.