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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا غدًا الجمعة

مسجد جديد
مسجد جديد
محمد شحتة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (25) مسجدًا غدًا الجمعة 24 من يوليو 2026م، حيث تم إحلال وتجديد (18) مسجدًا، و صيانة وتطوير (7) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (80) مسجدًا من بينها (51) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (29) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م2014م بلغ (14759) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 400مليون جنيه.

افتتاحات المساجد

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهداء آل قراوش بقرية الشوبك – مركز الزقازيق؛ ومسجد الرحمة بكفر حمد موسى بقرية الدهتمون – مركز أبو كبير.
 

تم صيانة وتطوير مسجد سيدي مبارك الأنصاري بقرية منية سلمنت – أنشاص – مركز بلبيس.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الوكيل بقرية كحك بحري – مركز الشواشنة؛ ومسجد أحمد أبو زيد بقرية قلهانة – مركز إطسا؛ ومسجد أم المؤمنين بقرية فيدمين – مركز سنورس؛ ومسجد عبد اللطيف خليفة – مركز أبشواي.
 

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد سعد مكارم بشارع الجلاء – مدينة القوصية؛ ومسجد محمد مرسي بيومي بقرية الحواتكة غرب – مركز منفلوط؛ ومسجد أولاد شبانة بقرية أبو كريم – مركز ديروط.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الظاهر بقرية إدقاق المسك – مركز مطاي؛ ومسجد الشرقي العتيق بقرية الأزهري – مركز العدوة؛ ومسجد الحاجة دولت بقرية القيس – مركز بني مزار.


وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بقرية عبد الحليم محمود – النوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد سعد الشباسي بقرية البستان – مركز الدلنجات؛ ومسجد عزبة غزال بقرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد عطا الزعويلي بقرية أبو مندور – مركز دسوق بحري.
تم صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية كفر دفرية – مركز كفر الشيخ.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الكبير بقرية كفر حانوت – مركز زفتى.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد عكاشة بقرية 56 – مركز بلقاس.
وفي محافظة المنوفية:
تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب – مركز بركة السبع.
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد القديم بعزبة دار الكتب – مركز القناطر الخيرية.
وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد المعز بحي تخصيص شركة السكر – مركز نجع حمادي.
وفي محافظة سوهاج:
تم صيانة وتطوير مسجد الخلوة بقرية الخلوة – مركز أخميم.


وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد وصفية الطحاوي – شرق النيل – بندر بني سويف.

وأكدت وزارة الأوقاف، هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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