الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا غدًا الجمعة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (25) مسجدًا غدًا الجمعة 24 من يوليو 2026م، حيث تم إحلال وتجديد (18) مسجدًا، و صيانة وتطوير (7) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (80) مسجدًا من بينها (51) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (29) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م2014م بلغ (14759) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 400مليون جنيه.

افتتاحات المساجد

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الشهداء آل قراوش بقرية الشوبك – مركز الزقازيق؛ ومسجد الرحمة بكفر حمد موسى بقرية الدهتمون – مركز أبو كبير.



تم صيانة وتطوير مسجد سيدي مبارك الأنصاري بقرية منية سلمنت – أنشاص – مركز بلبيس.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الوكيل بقرية كحك بحري – مركز الشواشنة؛ ومسجد أحمد أبو زيد بقرية قلهانة – مركز إطسا؛ ومسجد أم المؤمنين بقرية فيدمين – مركز سنورس؛ ومسجد عبد اللطيف خليفة – مركز أبشواي.



وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد سعد مكارم بشارع الجلاء – مدينة القوصية؛ ومسجد محمد مرسي بيومي بقرية الحواتكة غرب – مركز منفلوط؛ ومسجد أولاد شبانة بقرية أبو كريم – مركز ديروط.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الظاهر بقرية إدقاق المسك – مركز مطاي؛ ومسجد الشرقي العتيق بقرية الأزهري – مركز العدوة؛ ومسجد الحاجة دولت بقرية القيس – مركز بني مزار.



وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بقرية عبد الحليم محمود – النوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد سعد الشباسي بقرية البستان – مركز الدلنجات؛ ومسجد عزبة غزال بقرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد عطا الزعويلي بقرية أبو مندور – مركز دسوق بحري.

تم صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية كفر دفرية – مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الكبير بقرية كفر حانوت – مركز زفتى.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد عكاشة بقرية 56 – مركز بلقاس.

وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب – مركز بركة السبع.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد القديم بعزبة دار الكتب – مركز القناطر الخيرية.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد المعز بحي تخصيص شركة السكر – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة سوهاج:

تم صيانة وتطوير مسجد الخلوة بقرية الخلوة – مركز أخميم.



وفي محافظة بني سويف:

تم صيانة وتطوير مسجد وصفية الطحاوي – شرق النيل – بندر بني سويف.

وأكدت وزارة الأوقاف، هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.