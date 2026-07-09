وزير الأوقف يغرس "الشجرة المصرية" في رحاب مرقد الإمام الترمذي برفقة علماء أوزبكستان

توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يرافقه عدد من علماء أوزبكستان ودول أخرى من المشاركين في الملتقى الدولي الرابع لمدرسة الحديث في ترمذ، إلى مرقد الإمام الحكيم الترمذي الواقع بمدينة ترمذ الأوزبكية؛ في زيارة نالت استحسان العلماء المرافقين وطلاب العلم.

وقد حرص الوزير على أداء ركعتين في المصلى الملحق بالمرقد، وتفقد أقسام المرقد والتوقف عند الجوانب الأثرية والهندسية له، والتجول في المساحات الخضراء المحيطة بالمرقد. وتبيّن من الجولة أن المساحة الإجمالية للمرقد ومحيطه تبلغ ١٠ هكتارات، وتضم المساحات الخضراء فيه ٤ آلاف شجرة من ٣٩ فصيلًا نباتيًا، فضلاً عن ١٠٠ ألف زهرة. وقد أدى هذا الاهتمام إلى استقبال المرقد نحو ٣ آلاف زائر يوميًا.

مرقد الإمام الترمذي

وبجوار المرقد، حرص الوزير على الاستماع إلى عرض تاريخ المكان، وإلى قراءة القرآن، فيما توجه الوزير وعدد من العلماء وطلاب العلم بالدعاء لصاحب المرقد وجميع العلماء، والدعاء بالتوفيق لكل من يتولى شأنًا عامًا. كما أشار الوزير إلى أن زيارة المرقد والدعاء لصاحبه يحملان رسالة عرفان للعلماء، وإكبار لمن يقدمون إسهامًا حقيقيًا في الحضارة الإنسانية، وأمل في أن تتجدد الهمم نحو اكتساب العلوم والمعارف في كل الميادين للقيام بواجب الاستخلاف في الأرض.

واستمرارًا لسياسة غرس "الشجرة المصرية" في الزيارات الخارجية، غرس الأزهري الشجرة رقم ٤٠٠١ في محيط المرقد؛ وقد سبق للوزير غرس الشجرة المصرية في عدد من الدول التي سافر إليها في مهام رسمية، من بينها كرواتيا والفلبين وأوزبكستان وإندونيسيا وغيرها.