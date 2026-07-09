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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برفقة ببغاء.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ساندي
ساندي
آية التيجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لفتت الفنانة والمطربة ساندي أنظار متابعيها بعد مشاركتها أحدث ظهور لها عبر خاصية القصص القصيرة (ستوري) على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث تألقت بإطلالة كاجوال أنيقة جمعت بين البساطة والعصرية، أثناء تفاعلها مع ببغاء أبيض في أجواء مرحة.

تفاصيل إطلالة ساندي

واعتمدت ساندي إطلالة يغلب عليها اللون الأبيض، حيث ارتدت قميصًا أبيض واسعًا بتصميم عصري، مع ربطة أمامية أبرزت اللوك الكاجوال، ونسقته مع بنطال أسود بتصميم بسيط، ما منحها مظهرًا أنيقًا ومتوازنًا.

وأكملت إطلالتها بحقيبة كتف كبيرة باللون الأبيض، جاءت بتصميم انسيابي يتماشى مع ألوان ملابسها، كما ارتدت نظارة شمسية بعدسات داكنة وإطار ذهبي أضفت لمسة من الأناقة العصرية.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ساندي تسريحة الكعكة المرتفعة مع غرة أمامية، واختارت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية، إلى جانب بعض الإكسسوارات البسيطة التي أكملت إطلالتها دون مبالغة.

ساندي

ظهور عفوي يخطف الأنظار

وظهرت ساندي وهي تحمل ببغاء أبيض على يدها، بينما بدت مبتسمة وتتفاعل معه في لقطة عفوية، وهو ما أضفى أجواءً مرحة على الصورة، وحظي بتفاعل واسع من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص ساندي على مشاركة جمهورها بلقطات من يومياتها وإطلالاتها المختلفة، التي تجمع بين البساطة والأناقة، وهو ما يجعلها محط اهتمام متابعيها ومحبي الموضة في كل ظهور جديد.

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