الدولار في البنوك بعد تحديد سعر الفائدة الآن

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 9-7-2026؛ على مستوي البنوك المصرية بعد اعلان البنك المركزي المصري رسميًا تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

الدولار ولجنة السياسيات النقدية

وأعلن البنك المركزي المصري عن الإبقاء علي سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية وذلك خلال الاجتماع الرابع والمنتهي قبل قليل من قبل لجنة السياسيات النقدية.

الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 49.48 جنيها للشراء 49.58 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.57 جنيها للشراء و 49.67 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.6 جنيها للشراء و 49.7 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، البركة، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي،كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري اللعربي، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، المصري الخليجي، نكست، مصر، HSBC، المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.69 جنيها للشراء و 49.79 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB و سايب.

سعر الفائدة

واعلن البنك المركزي المصري قبل قليل تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي، ليصل سعر العائد 20% والإقتراض لليلية واحدة 19% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

وصل سعر الإئتمان والخصم عند 19.5%.