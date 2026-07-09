تراجع جماعي في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يفقد حتى 16.77 جنيه

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، موجة من التراجعات شملت عددا كبيرا من الأصناف، على رأسها الجمبري بمختلف أنواعه، إلى جانب السبيط وقشر البياض، بينما اقتصر الارتفاع على عدد محدود من الأصناف، أبرزها البلطي الممتاز والبلطي الصغير والشعور والسردين المجمد.

ويعد البلطي والجمبري من أبرز الأسماك التي تحظى بإقبال واسع في السوق المحلية، كما يمثلان أهم الأصناف التي يتم تصديرها، ما يجعل تحركات أسعارهما محل اهتمام المستهلكين والتجار.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز 108.52 جنيه، بعد ارتفاع قدره 1.62 جنيه.

وسجل سعر كيلو البلطي الصغير 70.96 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.14 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البلطي الأسواني 96.61 جنيه، بعد انخفاض قدره 1.53 جنيه.

وسجل سعر كيلو فيليه البلطي 181.28 جنيه، بعد تراجع قدره 3.26 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر البياض 167.74 جنيه، بعد انخفاض قدره 7.47 جنيه.

وسجل سعر كيلو بياض ممتاز 165.95 جنيه، بعد تراجع قدره 1.78 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

سجل سعر كيلو الجمبري الممتاز 507.45 جنيه، بعد انخفاض قدره 16.77 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الوسط 401.32 جنيه، بعد تراجع قدره 14.89 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الجمبري الصغير 286.79 جنيه، بعد انخفاض قدره 10.97 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو 622.45 جنيه، بعد تراجع قدره 7.37 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط 335.68 جنيه، بعد انخفاض قدره 13.91 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الثعابين 336.45 جنيه، بعد تراجع قدره 21.84 جنيه.

وسجل سعر كيلو الوقار 292.68 جنيه، بعد انخفاض قدره 12.15 جنيه.

وسجل سعر كيلو القاروص 284.24 جنيه، بعد تراجع قدره 8.66 جنيه.

وبلغ سعر كيلو موسى 279.85 جنيه، بعد انخفاض قدره 8.97 جنيه.

وسجل سعر كيلو البربوني الممتاز 215.32 جنيه، بعد تراجع قدره 4.88 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البربوني المتوسط 174.62 جنيه، بعد انخفاض قدره 1.13 جنيه.

وسجل سعر كيلو المرجان الممتاز 182.55 جنيه، بعد تراجع قدره 2.05 جنيه.

وبلغ سعر كيلو المرجان الوسط 150.46 جنيه، بعد انخفاض قدره 1.82 جنيه.

وسجل سعر كيلو الماكريل المجمد 171.84 جنيه، بعد تراجع قدره 0.38 جنيه.

وبلغ سعر كيلو المكرونة السويسي 127.56 جنيه، بعد انخفاض قدره 4.48 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة الخليجي 120.83 جنيه، بعد تراجع قدره 1.01 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا 165.11 جنيه، بعد انخفاض قدره 3.49 جنيه.

وسجل سعر كيلو القرش 113.61 جنيه، بعد تراجع قدره 2.71 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الحدادي 92.86 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.81 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز 108.52 جنيه، بعد ارتفاع قدره 1.62 جنيه.

وسجل سعر كيلو الشعور 211 جنيهًا، بعد زيادة قدرها 1.87 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الموزة 130.54 جنيه، بعد ارتفاع قدره 0.37 جنيه.

وسجل سعر كيلو السردين المجمد 120.95 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.14 جنيه.

وسجل سعر كيلو البلطي الصغير 70.96 جنيه، بعد ارتفاع قدره 0.14 جنيه.