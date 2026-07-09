بعد تثبيت الفائدة.. أسعار العملات الأجنبية.. الدولار واليورو الآن

استقرت اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 9-7-2026 بالتوازي مع حسم سعر الفائدة في البنوك قبل قليل.

سعر العملات الأجنبية

وثبتت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 49.63 جنيه للشراء و 49.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 56.68 جنيه للشراء و56.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.45 جنيه للشراء و 66.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 35 جنيها للشراء و 35.1 جنيها للبيع .

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.58 جنيها للشراء و 7.6 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.08 جنيه للشراء و 5.1 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.11 جنيه للشراء و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 61.43 جنيه للشراء و 61.62 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.53 جنيه للشراء و 30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 34.39 جنيه للشراء و 34.55 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.3 جنيه للشراء و 7.32 جنيه للبيع.