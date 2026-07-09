فرفوش ومفيهوش أغانى درامية .. سامو زين يكشف تفاصيل ألبومه المنتظر | خاص

كشف الفنان سامو زين عن تفاصيل أحدث ألبوماته المنتظرة ، مؤكدًا أنه يراهن خلاله على الأجواء الصيفية والإيقاعات المبهجة، بعيدًا عن الأغاني الرومانسية والدرامية.



وقال سامو زين، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن الألبوم سيكون بطابع صيفى خفيف، معلقًا: «إحنا دلوقتي في الصيف، وعايزين فرفشة.. عايزين الناس تحس بالمتعة والفرفشة، علشان كده الألبوم هيكون صيفي وبعيد عن الدراما والرومانسية ».

وأضاف سامو زين: أن العمل أصبح في مراحله الأخيرة،ومن المقرر أن يطرح الألبوم بحد أقصى نهاية الشهر الجاري.

أغاني سامو زين

وفى مايو الماضي ، أطلق النجم سامو زين أحدث أعماله الغنائية، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب لأغنيته "حياتي"، وهي الأخيرة من الميني ألبوم الرومانسي الذي حمل عنوان" روحي و قلبي و حياتي"، وقام سامو بطرحه مع أواخر الشهر الماضي

أغنية "حياتي" تم تصويرها في دبي، وهي من كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان ساموزين، وتوزيع موسيقى وميكس فهد، وماستر عمار خاطر، ومن إخراج إسماعيل الأبرص، الذي تعاون مع ساموزين في العديد من الكليبات، ومن توزيع شركة Digital Sound.

ألبوم سامو زين 2026

ويواصل سامو زين التحضير لألبومه الجديد، الذي يعود به إلى جمهوره بعد فترة من الغياب، ويضم عددًا من الأغاني الجديدة التي يراهن عليها خلال موسم صيف 2026.