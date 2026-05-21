ساموزين.. يطلق أغنية “حياتي”

أطلق النجم سامو زين أحدث أعماله الغنائية، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب لأغنيته "حياتي"، وهي الأخيرة من الميني ألبوم الرومانسي الذي حمل عنوان" روحي و قلبي و حياتي"، وقام سامو بطرحه مع أواخر الشهر الماضي

أغنية "حياتي" تم تصويرها في دبي، وهي من كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان ساموزين، وتوزيع موسيقى وميكس فهد، وماستر عمار خاطر، ومن إخراج إسماعيل الأبرص، الذي تعاون مع ساموزين في العديد من الكليبات، ومن توزيع شركة Digital Sound.

أغاني سامو زين

الجدير بالذكر أن سامو زين كان قد طرح اغنية "روحي"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقى محمود صبري، ومن إخراج ساموزين، وطرح أيضا أغنية "قلبي"، كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي، إسلام زكي، ومن إخراج ساموزين.

كما يستعد النجم ساموزين حاليا بتجهيز ألبومه الجديد، ومن المتوقع طرحه في موسم الصيف وسيضم أشكال متنوعة من الأغنيات.. تقول كلمات أغنية "حياتي":..

حياتي وعمري وقلبي

خديني لدنيا تانيا نعيش انا وانت فيها

حياتي وعمري وقلبي

هتلاقي حضني جنه إتفضلي أسكنيها

احنا إثنين لبعض عايشين لبعض

سلامي علي الدنيا وما فيها طول منتي فيها

حناني حبي وعشقي من يوم ما شفت عنيكي يا قلبي كانت البداية حناني حبي وعشقي

احساسي وانت جنبي

حبيبي مالوش نهاية

احنا إثنين لبعض عايشين لبعض

سلامي علي الدنيا وما فيها طول منتي فيها