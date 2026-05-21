الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مديرية الصحة بالدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع كلية طب الأزهر بدمياط لدعم المستشفيات

همت الحسينى

 أعلن  الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وكلية طب الأزهر بدمياط، بهدف دعم المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة، خاصة مستشفيات خط الشمال، وتقليل حالات التحويل خارج المستشفيات بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل أماكن تلقي العلاج.

واشاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توقيع مديرية الصحة بالدقهلية بروتوكول تعاون مع كلية طب الأزهر بدمياط لدعم المستشفيات بالتخصصات الدقيقة خاصة مستشفيات خط الشمال وتقليل التحويلات، مؤكدا توفير كل الدعم اللازم لتوفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في مراكز ومدن الدقهلية.

وتم توقيع البروتوكول بحضور  الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط، والأستاذ الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

كما حضر مراسم التوقيع  الدكتور وائل الملاح وكيل كلية طب الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، فيما شهد ختام مراسم التوقيع حضور  الدكتور علاء الدين محمود مجاهد مدير عام مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط.

وأكد “الجزار” أن البروتوكول يستهدف الاستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتخصصين لتقديم الخدمة داخل المستشفيات التابعة للمديرية، خاصة مستشفيات خط الشمال، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية وتخفيف العبء عن المرضى، مع ضمان حصول المريض على الخدمة التشخيصية والعلاجية المناسبة داخل نفس المستشفى دون الحاجة إلى تحويلات متكررة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة مديرية الصحة بالدقهلية لدعم المستشفيات الطرفية والتوسع في تقديم التخصصات الدقيقة داخلها، بما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات المركزية وتحقيق سرعة الاستجابة للحالات الحرجة والطوارئ.

وأشار “الجزار” إلى أن البروتوكول يتضمن كذلك تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة للأطقم الطبية، بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية للأطباء والتمريض، وتحسين جودة الأداء داخل المستشفيات وفق أحدث المعايير الطبية.

واعرب  الدكتور راشد محمد راشد عن تقديره للتعاون مع مديرية الصحة بالدقهلية، مؤكدًا أن كلية طب الأزهر بدمياط ومستشفياتها الجامعية تمتلك كوادر علمية وطبية متميزة قادرة على دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة في التخصصات الدقيقة والجراحات المتقدمة.

وأضاف “راشد” أن هذا التعاون يعكس الدور المجتمعي لجامعة الأزهر في دعم القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية وتعليمية متطورة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء والفرق الطبية.

وأكد “الجزار” أن هذا البروتوكول يمثل خطوة عملية لتعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية والجامعية، ودعم مستشفيات الدقهلية بالكفاءات العلمية والخبرات المتخصصة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتقليل الضغط على المستشفيات المرجعية.

