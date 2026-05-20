محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ويؤكد على وحدة النسيج الوطني|صور

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، وفد الكنائس، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف، رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتور سامي عجور، مدير عام إدارة الوعظ.

وضم وفد الكنائس كلًا من: نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، ونيافة الأنبا أكسيوس، أسقف مطرانية المنصورة وتوابعها، والقمص مكاري غبريال، وكيل دير مارجرجس بميت دمسيس، والقمص سيرافيم وديع، وكيل مطرانية المنصورة وتوابعها، والقمص ديسقورس شحاتة، وكيل دير القديسة دميانة، بالإنابة عن الأنبا ماركوس أسقف ابراشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص بيشوي كامل، وكيل مطرانية ميت غمر، والقمص كيرلس وديع، كاهن كنيسة العذراء بكفر داود، بولا جورجي، من العلاقات العامة بمطرانية المنصورة.

وأكد “مرزوق” أن وحدة النسيج الوطني أساس القوة والتماسك وازدهار الوطن، وأن مصر ستظل نموذجا فريدا في التلاحم بين أبناء شعبها، وأن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد تجمعهم المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل دائمًا فرصة لتجديد معاني الأخوة والتآخي بين جميع المصريين.

وأعرب وفد الكنائس عن خالص تقديرهم لحسن الاستقبال، مؤكدين أن المشاركة في الاحتفالات والأعياد تعكس دائما عمق العلاقات الطيبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، والأخوة الدائمة على مر العصور بين مكونات الشعب المصري بكافة فئاته، مؤكدين أن هذا المشهد دائمًا ما يميز مصر بين الأمم.