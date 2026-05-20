الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ويؤكد على وحدة النسيج الوطني|صور

همت الحسينى

استقبل اللواء طارق  مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، وفد الكنائس، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف، رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتور سامي عجور، مدير عام إدارة الوعظ.

وضم وفد الكنائس كلًا من: نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، ونيافة الأنبا أكسيوس، أسقف مطرانية المنصورة وتوابعها، والقمص مكاري غبريال، وكيل دير مارجرجس بميت دمسيس، والقمص سيرافيم وديع، وكيل مطرانية المنصورة وتوابعها، والقمص ديسقورس شحاتة، وكيل دير القديسة دميانة، بالإنابة عن الأنبا ماركوس أسقف ابراشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص بيشوي كامل، وكيل مطرانية ميت غمر، والقمص كيرلس وديع، كاهن كنيسة العذراء بكفر داود،  بولا جورجي، من العلاقات العامة بمطرانية المنصورة.

وأكد  “مرزوق” أن وحدة النسيج الوطني أساس القوة والتماسك وازدهار الوطن، وأن مصر ستظل نموذجا فريدا في التلاحم بين أبناء شعبها، وأن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد تجمعهم المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل دائمًا فرصة لتجديد معاني الأخوة والتآخي بين جميع المصريين.

وأعرب وفد الكنائس عن خالص تقديرهم لحسن الاستقبال، مؤكدين أن المشاركة في الاحتفالات والأعياد تعكس دائما عمق العلاقات الطيبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، والأخوة الدائمة على مر العصور بين مكونات الشعب المصري بكافة فئاته، مؤكدين أن هذا المشهد دائمًا ما يميز مصر بين الأمم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإسكان الاجتماعي

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

أخبار السيارات| إغلاق أكبر متحف للسيارات الكلاسيكية.. دعوى قضائية تضرب آودي

جهاز ايباد من أبل

تصميم مفصلة هاتف iPhone Ultra يلهم شكل جهاز iPad القابل للطي من أبل

جوجل تكشف عن Gemini Omni

جوجل تكشف عن Gemini Omni.. نموذج ذكاء اصطناعي يحوّل أي شيء إلى مقاطع فيديو

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

