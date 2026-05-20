بقيادة مصر والمغرب.. مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا ترتفع 525%

سجلت سوق السيارات الكهربائية في أفريقيا نمو لافت خلال السنوات الأخيرة، بقيادة مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، في ظل التوسع العالمي نحو وسائل النقل النظيفة وزيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية داخل القارة السمراء.

وكشف تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا قفزت بنحو 525% بين عامي 2023 و2025، بعدما ارتفعت من نحو 4 آلاف سيارة إلى ما يقرب من 25 ألف مركبة، رغم أن القارة لا تزال تمثل نسبة محدودة من السوق العالمية.

وأوضح التقرير أن مصر والمغرب وجنوب أفريقيا استحوذت على نحو 70% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية داخل أفريقيا خلال 2025، حيث سجلت مصر قرابة 7900 سيارة كهربائية، بينما بلغت المبيعات في المغرب نحو 5500 سيارة، مقابل 3800 سيارة في جنوب أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن نمو السوق الأفريقية يأتي بالتزامن مع طفرة عالمية في قطاع المركبات الكهربائية، بعدما تجاوزت المبيعات عالميا حاجز 20 مليون سيارة خلال 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 23 مليون سيارة خلال 2026، بما يمثل نحو 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة حول العالم.

ورغم النمو المتسارع، لا تزال السيارات الكهربائية تمثل نحو 0.2% فقط من إجمالي المبيعات العالمية، في ظل اعتماد العديد من الدول الأفريقية على استيراد السيارات المستعملة من أوروبا واليابان والولايات المتحدة، وهو ما يجعل قياس حجم الانتشار الحقيقي للمركبات الكهربائية أكثر تعقيد.

كما شهدت العلامات الصينية توسع قوي داخل الأسواق الأفريقية، خاصة شركة BYD التي رفعت حصتها السوقية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، بالتزامن مع زيادة واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى القارة.

وفي المقابل، بدأت بعض الدول الأفريقية في دعم التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، وعلى رأسها المغرب الذي أطلق أول طراز كهربائي محلي عبر شركة Neo Motors مع بداية 2026.

ولم يقتصر النمو على السيارات فقط، بل امتد إلى الدراجات الكهربائية، خاصة في كينيا وأوغندا، مدفوع بارتفاع أسعار الوقود وتوسع خدمات النقل والتوصيل، ما عزز انتشار وسائل النقل الكهربائية منخفضة التكلفة داخل عدد من الأسواق الأفريقية الناشئة.