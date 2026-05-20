الإشراف العام
أخبار العالم

​تنسيق أردني أيرلندي لوقف التصعيد في المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

أيمن الصفدي ومايكل مارتن
بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال زيارة عمل إلى دبلن، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن، العلاقات الثنائية بين الأردن وإيرلندا، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك في مستهل برنامج زيارته إلى العاصمة الإيرلندية.

وخلال اللقاء، نقل الصفدي تحيات الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة أيرلندا كاترين كولوني، وإلى رئيس الوزراء مايكل مارتن، الذي أكد بدوره اعتزازه بالعلاقات مع الأردن وحرص بلاده على تعزيزها.

وشدد الجانبان على أهمية تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة.

كما التقى الصفدي مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، حيث جرى بحث آفاق توسيع التعاون بين البلدين، وتقدير الدور الإيرلندي في دعم الاستقرار والسلام العادل، القائم على حل الدولتين.

وفي سياق متصل، أجرى الصفدي محادثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والدفاعية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.

وأكد الجانبان أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات الأردنية الإيرلندية، وتوسيع مجالات الشراكة، إلى جانب تعزيز التنسيق خلال رئاسة إيرلندا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2026، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وتطرق اللقاء إلى تطورات التصعيد في المنطقة، وسبل التهدئة ووقف التوتر، مع التأكيد على ضرورة معالجة جذور الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، حذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض حل الدولتين، مؤكداً أهمية الموقف الإيرلندي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، ورفض الاستيطان ومصادرة الأراضي، خاصة بعد اعتراف إيرلندا بالدولة الفلسطينية عام 2024.

كما استعرض الصفدي الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محذراً من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة تثبيت الاستقرار، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، إلى جانب دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتمكينها من أداء دورها.

كما تناولت المباحثات التطورات في سوريا ولبنان، حيث أكد الصفدي أهمية دعم استقرار سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار الصفدي إلى استضافة الأردن للاجتماع الوزاري العربي–الأوروبي السادس المقرر عقده في 22 و23 يونيو المقبل، معرباً عن تطلع بلاده لمشاركة الجانب الإيرلندي في الاجتماع لتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وعلى صعيد متصل، التقى الصفدي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي جون لاهارت وعدداً من أعضاء اللجنة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد وزير الخارجية الأردني حواراً موسعاً مع عدد من رواد الأعمال من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا، استعرض خلاله السياسات الاقتصادية الوطنية، والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وسبل تعزيز دور الكفاءات الأردنية في الخارج في دعم مسيرة التنمية. 

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

