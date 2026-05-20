الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

نقيب محمد هاني لاشين
محمد إبراهيم

في دفاتر بطولات الوطن، يبرز اسم الشهيد نقيب مهندس محمد هاني لاشين، أحد أبطال القوات المسلحة، الذي استشهد وارتوت دماؤه على أرض سيناء.


ولد البطل نقيب مهندس محمد هاني لاشين في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، في الثالث من فبراير عام 1994، وبدأ رحلة قصيرة في سنواتها، عظيمة في أثرها، حمل خلالها شرف العسكرية المصرية وإيمان المقاتلين الذين أدركوا أن الوطن لا يصان بالكلمات، بل بالدماء التي تبذل لحماية التراب الوطني.


نشأ الشهيد على قيم الانضباط، حتى التحق بالكلية الفنية العسكرية، وتخرج في الدفعة الرابعة والخمسين ضابطا مهندسا، حمل العقل المبدع والقلب المقاتل في آن واحد، ليكون نموذجا لجيل من أبناء القوات المسلحة الذين جمعوا بين العلم والسلاح، وبين الفكر والتضحية.

وفي سيناء، حيث كانت المواجهة المفتوحة مع الإرهاب، كان الشهيد ضمن الأبطال الذين اختاروا الوقوف في الصفوف الأولى دفاعا عن الوطن، هناك، في وادي الحذيرة جنوب جبل الحلال بشمال سيناء، كانت معركة العزة والكرامة أمام العناصر الإرهابية والتكفيرية التي حاولت نشر الخراب والدمار فوق أرض مصر الطاهرة.

وفي السادس والعشرين من فبراير عام 2018، ارتقى نقيب مهندس محمد هاني لاشين شهيدا أثناء مواجهة مباشرة مع العناصر التكفيرية، بعدما قدم روحه فداء لمصر، ليكتب اسمه في سجل الخالدين من أبناء القوات المسلحة، الذين لم ينتظروا مجدا شخصيا، بل صنعوا المجد لوطن بأكمله.

لم يكن الشهيد مجرد ضابط يؤدي واجبه العسكري، بل كان صورة حقيقية للمقاتل المصري الذي يعرف أن حماية الوطن مسؤولية مقدسة، وتبقى دماؤه رسالة خالدة بأن الأوطان تبنى بتضحيات أبنائها.

لمشاهدة فيديو الشهيد أضغط هنا

المتحدث العسكري القوات المسلحة حكاية بطل نقيب محمد هاني لاشين شمال سيناء سيناء

