أفضل الأدعية والأذكار في العشر من ذي الحجة.. ردّدها حتى يوم عرفة
ديني

أفضل الأدعية والأذكار في العشر من ذي الحجة.. ردّدها حتى يوم عرفة

عبد الرحمن محمد

أفضل أدعية وأذكار في العشر الأول من ذي الحجة.. مع حلول اليوم الثالث من الأيام العشر المباركة من شهر ذي الحجة، يجد المسلمون أنفسهم في قلب نفحات إيمانية عظيمة تتطلب المسارعة إلى الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، ولم يتبقَّ على حلول عيد الأضحى المبارك سوى سبعة أيام فقط، مما يجعل الوقت الحالي فرصة ذهبية لا تعوض للاستزادة من الأذكار واستجابة الدعوات وتضاعف الحسنات، اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة في هذه الفترة التي أعلنت دار الإفتاء المصرية والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن بدء شهرها الهجري 1447 لترتيب مناسكها المباركة ويوم وقفتها العظيم. الأعمال والعبادات المستحبة في العشر الأول من ذي الحجة 
تعتبر هذه الفترة الزمنية من أفضل أوقات العام التي يتسابق فيها العباد لتقديم أفضل ما لديهم من قُربات، ومن أبرز هذه الأعمال:
صيام يوم عرفة والأيام الأولى: يحرص المسلمون على الصيام لما له من أجر ومكانة، وخاصة يوم عرفة الذي ورد في الأثر النبوي أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة.
الذكر والتكبير والتحميد يُندب الإكثار من التهليل والثناء على الله منذ بداية الشهر، وينقسم التكبير إلى مطلق في كل وقت، ومقيد يبدأ عقب الصلوات المكتوبة من فجر يوم عرفة ويمتد حتى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق.
الصدقات وصلة الرحم تقديم العون للفقراء والتواصل مع الأقارب لتعزيز قيم المودة والتكافي الاجتماعي وزيادة الأجر.
الأضحية: تعد من السنن المؤكدة للقادرين، وهي شعيرة أساسية ترتبط بأيام العيد المبارك.

التهجد والدعاء: استثمار ساعات الليل في الصلاة والاستغفار وطلب العفو والرحمة من الله سبحانه وتعالى.


 أدعية العشرالأوائل من ذي الحجة لجلب الرزق 
اللهم اجعل العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة للتوبة والاستغفار.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
اللهم لا تختم لنا العشر الأوائل إلا وقد سجلنا من الذين رحمتهم وغفرت لهم وعتقتهم من النار.
اللهم نستودعك أدعية فاضت بقلوبنا فاستجبها يارب.
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنـوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة وأنت راضٍ عنا.

اللهم في الأيام العشر أسألك أن ترزقني الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأن تصرفني عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
يا رب لا تنقضي العشر الأوائل إلا وقد فرجت همومنا، وغفرت ذنوبنا، وجبرت قلوبنا.
اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب، اجعل العشر من ذي الحجة فرصة لتطهير قلوبنا وتقوية إيماننا.

 أدعية العشر الأول ممن ذي الحجة للمتوفي
اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.
اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.
اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.
اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

 أدعية العشر الأول من ذي حجة لطلب المغفرة والتوبة
أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الملك سبحانك يارب العالمين وأنت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنا وَتَرحَمنا لَنَكونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قالَ رَبِّ اغفِر لي وَلِأَخي وَأَدخِلنا في رَحمَتِكَ وَأَنتَ أَرحَمُ الرّاحِمينَ.
اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله.
اللهم وفقني على ترك المعاصي أبداً ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين.
اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا محيي العظام بعد الموت، أسألك أن تغفر لي ما أذنبت وما أسررت به وما أعلنت، إنك أنت البرّ الغفار.
اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

أدعية يوم عرفة المستجابة والمكتوبة
اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا.
اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.
اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه.
 

