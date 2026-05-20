محافظات

حملات مكبرة بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية لإعادة الانضباط ومواجهة العشوائيات

الإسماعيلية انجي هيبة

تستمر مبادرة شارع منظم .. رصيف آمن و التي أطلقها اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير مساحات مناسبة للمشاة مع التأكيد علي تحقيق الانضباط بالشارع الإسماعيلي، تواصل الوحدات المحلية بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية تنفيذ مبادرة "رصيف آمن"، على مدار ثلاثة أيام متتالية، من خلال حملات استهدفت عدة مناطق بالأحياء الثلاثة؛ لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص القانونية.

حيث شهدت الحملات تواجدًا ميدانيًّا مكثفًا بقيادة رؤساء الأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، وبدعم أمني قوي من شرطة المرافق بقيادة العميد أحمد أبو زيد، رئيس قسم شرطة المرافق، وقوة من شرطة المرافق ومديرية أمن الإسماعيلية ونواب الأحياء الثلاثة ورؤساء أقسام الإشغالات ومديري مركز اصدار التراخيص و أقسام الطوارئ والمشروعات والأزمات.

ففي حي أول، قامت الوحدة المحلية للحي بقيادة الأمير عبد الله رئيس حي أول بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بعدد من الكافيهات والمحال التجارية بمنطقة الجامعة القديمة هذا إلى جانب التنبيه على المحال التجارية بإزالة التند المخالفة والعوائق التي تعيق حركة المرور.

وفي حي ثانِ، أسفرت الحملة بقيادة المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ عن إزالة ١٠ حاجز حديدي بجانب رفع ٤٠ حالة إشغال طريق أمام المحال التجارية، وإزالة ٩ تندات صاج بمعرفة أصحابها، هذا إلى جانب غلق وتشميع ٦ محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتوجيه إخطار وتنبيه لعدد ٢٥ حالة من أصحاب المحال لتقنين أوضاعهم والتقديم على الترخيص وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٥.

وفي حي ثالث، أسفرت الحملة بقيادة إبراهيم أنور رئيس حي ثالث عن إغلاق ١٤ حالة للإدارة بدون ترخيص، مراجعة تراخيص ٢٠ محل، إزالة ٣٣ إشغال بمعرفة الحي، و١٠ بمعرفة أصحابها بجانب إنذار الكرفانات بمنطقة مسطح الدوحة للإخلاء لتنفيذ قرار الإزالة قريبًا، ومراجعة تراخيص ٢ معرض سيارات وإزالة السيارات من الرصيف لأحد الحالتين وإغلاق "تشميع" الأخر للإدارة بدون ترخيص.
وكذلك إغلاق عدد ٢ "چيم" للإدارة بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.

تضع مبادرة "رصيف آمن" نصب أعينها هدفًا أساسيًّا وهو حق المواطن في رصيف خالٍ من العوائق، وذلك لتسهيل حركة المشاة وخاصة كبار السن وذوي الهمم، والحد من التكدس المروري الناتج عن افتراش الباعة للأرصفة، بالإضافة إلى القضاء على المظاهر العشوائية وتجمعات الخردة التي تشوه المنظر العام.

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

