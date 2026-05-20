بالجهود الذاتية.. افتتاح مستشفى البر التخصصي بدمياط

اختتم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته الافتتاحية لعدد من المشروعات فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة،بافتتاح مستشفى البر التخصصى التى نفذتها جمعية البر والتقوى المصرية بقرية البصارطة بحضور الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و طارق الشوربجى مدير مديرية التضامن الاجتماعي و الدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء.

بالجهود الذاتية افتتاح المستشفي

وخلال الافتتاح تفقد " المحافظ " مبنى المستشفى التى تم انشاؤها بالجهود الذاتية، و تشمل عيادات خارجية تشمل كافة التخصصات الطبية واقسام داخلية و أشعة وعمليات وحضانات.

مستشفى البر التخصصي

هذا وقد اشاد " محافظ دمياط " بمستوى التجهيزات بالاقسام بالمستشفى والتى تساهم فى دعم رؤية الدولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ، وثمن " الدكتور حسام الدين فوزى " جهود جمعية البر والتقوى المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، و تنفيذ مبادرات خدمية وتنموية .