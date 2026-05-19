تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية.. ندوة بإعلام دمياط

زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بـالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»، وذلك بالتعاون مع نقابة التمريض بدمياط والمجلس القومي للمرأة، وبرعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية باعتبارها أحد أبرز التحديات المرتبطة بمسيرة التنمية، موضحًا أن جهود الدولة لا تقتصر على ضبط معدلات النمو السكاني فحسب، بل تمتد إلى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وإنشاء المدن الجديدة، والتوسع في استصلاح الأراضي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للمواطنين.

التوعية الصحية 

ومن جانبها، أكدت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، أن التوعية الصحية وتنظيم الأسرة يمثلان محورًا أساسيًا في مواجهة التحديات السكانية، من خلال نشر ثقافة الصحة الإنجابية والاهتمام بصحة الأم والطفل، بما ينعكس بصورة إيجابية على صحة المجتمع واستقراره.

تمكين المرأة 

كما أكدت آمال عبد الجليل، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بدمياط، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يُعد من أهم أدوات مواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، مشيرة إلى جهود الدولة في تنفيذ برامج ومبادرات متكاملة تستهدف دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

وأضافت أن بناء الأسرة المصرية الواعية يبدأ من تعزيز وعي المرأة بدورها المحوري في التخطيط الأسري، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء لدى الأبناء، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي السياق ذاته، أشارت عفاف جاد، عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أهمية نشر الثقافة السكانية بين مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، لترسيخ مفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مؤكدة أن بناء وعي مجتمعي مستدام يبدأ من الأسرة والمدرسة، ويمتد عبر وسائل الإعلام والأنشطة التوعوية، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على دعم جهود التنمية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع في نشر الوعي بالقضية السكانية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

مفتي الجمهورية ينعى اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف السابق

