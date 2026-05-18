دمياط تستعد لعيد الأضحى بجميع القطاعات الخدمية والأمنية

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، خطة استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، واللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والإدارات المختصة.

ووجه "المحافظ" برفع درجة الجاهزية القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية، لضمان توفير الخدمات للمواطنين وتحقيق الانضباط خلال أيام العيد.

استعدادات عيد الاضحى

وشملت الخطة استعدادات مكثفة بقطاع التموين، تضمنت تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين على الأسواق ومحال الجزارة، للتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة، إلى جانب متابعة عمل المخابز خلال الإجازة وضبط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية.

توافر السلع الغذائية

وأكد على ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، حيث بلغ رصيد السكر الاستراتيجي نحو 1950 طنًا، بما يكفي لأكثر من 50 يومًا، إلى جانب توافر كميات من الزيت والمكرونة والأرز التمويني والسلع الإضافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وفي قطاع الصحة، تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات ومراكز طب الأسرة، مع التأكيد على انتظام النوبتجيات وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية، وتوفير الأدوية والأمصال وأكياس الدم اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تجهيز المجازر بالمدن

كما أعلنت مديرية الطب البيطري تجهيز 11 مجزرًا على مستوى المحافظة لاستقبال الأضاحي مجانًا طوال أيام العيد، مع وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم ومنافذ السلع الغذائية.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم التأكيد على عدم قطع المياه طوال أيام العيد، مع تجهيز فرق الطوارئ والنوبتجيات على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال، خاصة بمدينة رأس البر، إلى جانب مراجعة الشبكات وتمركز سيارات الكسح وفق خطة الطوارئ.

كما تضمنت الاستعدادات بقطاع الكهرباء تجهيز فرق الطوارئ وغرف العمليات لمتابعة الأعطال والتدخل السريع لإصلاحها، مع الاستعانة بوحدات توليد احتياطية لضمان استقرار الخدمة خلال أيام العيد.

وعلى الصعيد الأمني، وضعت الأجهزة الأمنية خطة متكاملة لتأمين ساحات صلاة العيد والمتنزهات والمناطق الحيوية بمدينة دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، إلى جانب تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وضبط الحركة المرورية بالمحاور والميادين الرئيسية، خاصة بالمناطق الساحلية والمتنزهات.

كما رفعت إدارة الحماية المدنية درجة الاستعداد القصوى، فيما استعدت مديرية أوقاف دمياط لإقامة صلاة عيد الأضحى بميدان الساعة بمدينة دمياط، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وزارة الأوقاف وعدم اعتلاء المنابر إلا للأئمة المصرح لهم قانونًا.

ووجّه الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بتكثيف الحملات الميدانية لمنع أي حالات تعدٍ أو مخالفات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة المستمرة للشوارع والميادين للحفاظ على الانضباط العام، إلى جانب الاهتمام بأعمال الإنارة العامة ورفع كفاءة النظافة بالشوارع والمناطق الحيوية، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين خلال فترة العيد.