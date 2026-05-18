قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء
شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري
أبو العينين: ليبيا خط أحمر.. ومصر تدعم المؤسسات الليبية
ماسك يتوقع تزايد استخدام السيارات ذاتية القيادة في أمريكا هذا العام
تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
حادثة مروعة في إسرائيل.. انقطاع التيار الكهربائي بعد تصادم دموي في تل أبيب
نيكولاس ويليامز: الناتو غير مستعد لتداعيات أي مواجهة محتملة مع إيران
انقطاع المياه بهذه المناطق في القاهرة.. الأربعاء
تكبيرات العيد .. وقتها وصيغتها والمأثور عن النبي فيها
دعاء استقبال ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المكتوبة للعشر المباركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط تستعد لعيد الأضحى بجميع القطاعات الخدمية والأمنية

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تابع  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، خطة  استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، واللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والإدارات المختصة.

ووجه "المحافظ" برفع درجة الجاهزية القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية، لضمان توفير الخدمات للمواطنين وتحقيق الانضباط خلال أيام العيد.

استعدادات عيد الاضحى 

وشملت الخطة استعدادات مكثفة بقطاع التموين، تضمنت تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين على الأسواق ومحال الجزارة، للتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة، إلى جانب متابعة عمل المخابز خلال الإجازة وضبط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية.

توافر السلع الغذائية 

وأكد على ضرورة  توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، حيث بلغ رصيد السكر الاستراتيجي نحو 1950 طنًا، بما يكفي لأكثر من 50 يومًا، إلى جانب توافر كميات من الزيت والمكرونة والأرز التمويني والسلع الإضافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وفي قطاع الصحة، تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات ومراكز طب الأسرة، مع التأكيد على انتظام النوبتجيات وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية، وتوفير الأدوية والأمصال وأكياس الدم اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تجهيز المجازر بالمدن

كما أعلنت مديرية الطب البيطري تجهيز 11 مجزرًا على مستوى المحافظة لاستقبال الأضاحي مجانًا طوال أيام العيد، مع وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم ومنافذ السلع الغذائية.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم التأكيد على عدم قطع المياه طوال أيام العيد، مع تجهيز فرق الطوارئ والنوبتجيات على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال، خاصة بمدينة رأس البر، إلى جانب مراجعة الشبكات وتمركز سيارات الكسح وفق خطة الطوارئ.

كما تضمنت الاستعدادات بقطاع الكهرباء تجهيز فرق الطوارئ وغرف العمليات لمتابعة الأعطال والتدخل السريع لإصلاحها، مع الاستعانة بوحدات توليد احتياطية لضمان استقرار الخدمة خلال أيام العيد.

وعلى الصعيد الأمني، وضعت الأجهزة الأمنية خطة متكاملة لتأمين ساحات صلاة العيد والمتنزهات والمناطق الحيوية بمدينة دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، إلى جانب تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وضبط الحركة المرورية بالمحاور والميادين الرئيسية، خاصة بالمناطق الساحلية والمتنزهات.

كما رفعت إدارة الحماية المدنية درجة الاستعداد القصوى، فيما استعدت مديرية أوقاف دمياط لإقامة صلاة عيد الأضحى بميدان الساعة بمدينة دمياط، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وزارة الأوقاف وعدم اعتلاء المنابر إلا للأئمة المصرح لهم قانونًا.

ووجّه الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بتكثيف الحملات الميدانية لمنع أي حالات تعدٍ أو مخالفات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة المستمرة للشوارع والميادين للحفاظ على الانضباط العام، إلى جانب الاهتمام بأعمال الإنارة العامة ورفع كفاءة النظافة بالشوارع والمناطق الحيوية، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين خلال فترة العيد.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى محمد فوزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يجتمع بنظيره الفنلندي لبحث تعزيز التعاون المشترك

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف عن جلسة لمجلس الزمالك خلال أيام.. فما السبب

كاف

كاف يعلن تصنيف المنتخبات قبل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا.. موقف مصر

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد