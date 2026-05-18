مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط

​أعلنت وزارة العمل، عن توفر فرص وظائف فنية متخصصة للشباب بميناء دمياط، حيث ​تستهدف الوظائف الجديدة سائقي النقل الثقيل والمعدات الثقيلة برواتب مجزية ومغرية.

و​تتراوح الرواتب الشهرية الرسمية حسب الخبرة والكفاءة من 10,000 إلى 25,000 جنيه، و​تشمل التخصصات المطلوبة 20 سائق نقل ثقيل بجانب 5 فرص لسائقي اللودر.

شروط الاستفادة من الوظيفة

و​تشترط الوزارة إجادة القراءة والكتابة مع وجود خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات، حيث ​تتيح الوزارة التقديم الفوري للراغبين عبر التواصل برقم الهاتف 01070966470، كما يمكن التواصل مع وزارة العمل عبر حسابات التواصل: egypttelegraph@.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية للشباب، حيث أوضحت وزارة العمل إنه تم فتح باب التقديم لشغل وظائف فنية متخصصصة بميناء دمياط، بمرتبات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 25 ألف جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لمستوى الخبرة والكفاءة للمتقدمين.

​التخصصات والأعداد المطلوبة

​وأوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تستهدف مهناً محددة في قطاع النقل والمعدات الثقيلة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

​سائقي نقل ثقيل: مطلوب عدد 20 سائقاً.

سائقي لودر: مطلوب عدد 5 سائقين.

​شروط التقديم

و​حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وهي:

  • ​إجادة القراءة والكتابة كشرط تعليمي أساسي.
  • ​امتلاك خبرة سابقة في مجال القيادة والمعدات الثقيلة لا تقل عن 5 سنوات.

​آلية التقديم والتواصل

و​أشارت الوزارة إلى إتاحة نظام "التقديم الفوري" للراغبين في اقتناص هذه الفرص وتسهيلاً على الشباب؛ حيث يمكن للمهتمين التواصل مباشرة مع الجهات المعنية للاستفسار والتقديم عبر رقم الهاتف المخصص التالي: 01070966470.

فرصة عمل لبطلة مصر من المكفوفين

وكان استجاب وزير العمل حسن رداد لاستغاثة نشرتها البطلة المصرية راندا حسني، لاعبة منتخب مصر للمكفوفين في لعبة القوس والسهم، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، طالبت خلالها بفرصة عمل مناسبة تليق بمسيرتها العلمية والرياضية والإنسانية.

واستقبل الوزير راندا في مكتبه بديوان عام الوزارة، في لقاء اتسم بالتقدير والدعم، موجّهًا بسرعة توفير فرصة عمل مناسبة لها في أسرع وقت ممكن، تقديرًا لما حققته من إنجازات مشرفة رفعت اسم مصر في المحافل الدولية، رغم التحديات والصعوبات..

وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتحرص على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، باعتبارهم طاقة قادرة على العطاء والإبداع وصناعة النجاح.

