تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

تباشر النيابة العامة بأوسيم تحقيقاتها في واقعة الحريق المأساوي الذي التهم منزلًا مكوّنًا من 4 طوابق بمنطقة الكوم الأحمر، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، حيث أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه.

فيما كشفت أقوال شهود عيان الأولية أن ماسًا كهربائيًا داخل جهاز تكييف كان وراء اندلاع النيران التي امتدت سريعًا إلى أنحاء المنزل.

ويعيش أهالي منطقة الكوم الأحمر حالة من الصدمة والحزن بعدما أسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص “شقيقان وجارهما” أثناء محاولات إخماد النيران وإنقاذ السكان من داخل العقار المشتعل.

وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها كاملة.

وشهدت منطقة الكوم الأحمر بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، منذ قليل، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد المنازل، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات جراء الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف من داخل المنزل، ما أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ الأهالي قبل وصول قوات الإطفاء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى مصرع كل من طارق مجدي فاروق، وشقيقه خالد مجدي فاروق، وعاصم عبدالسلام، بعدما حاصرتهم النيران خلال مشاركتهم في محاولات الإخماد.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة الذين تجمعوا بمحيط العقار عقب انتهاء عمليات الإطفاء والإنقاذ، بينما واصلت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.