مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

يعيش أهالي منطقة الكوم الأحمر بمدينة أوسيم حالة من الصدمة والحزن بعدما أسفر حريق منزل عن مصرع 3 أشخاص “شقيقان وجارهما” اثناء محاولات إخماد النيران.

تم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتجري مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة لبيان ملابساتها.

وشهدت منطقة الكوم الأحمر بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، منذ قليل، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد المنازل، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، وأسفر عن وقوع حالات وفاة وإصابات جراء الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف من داخل المنزل، ما أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ الأهالي قبل وصول قوات الإطفاء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى وجود أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين وتبين مصرع ٣ أشخاص هم شقيقه طارق مجدي فاروق وخالد مجدي فاروق وعاصم عبدالسلام.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة، الذين تجمهروا في محيط الحادث عقب انتهاء عمليات الإطفاء والإنقاذ، بينما تواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.