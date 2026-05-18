سر اختيار إيشو لتسديد ركلة الجزاء الثانية في نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي خالد الغندور عن السبب وراء تقدم أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الزمالك لتسديد ركلة الجزاء الثانية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم صغر سنه وقلة خبراته مقارنة بباقي اللاعبين.

وأوضح خلال برنامجه ستاد المحور أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وضع ترتيبًا محددًا لمسددّي ركلات الترجيح قبل المباراة، تحسبًا لوصول اللقاء إلى هذه المرحلة.

وأضاف أن إيشو جاء في المركز الثاني ضمن القائمة، بعدما ظهر بمستوى مميز خلال التدريب الأخير، حيث كان اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل جميع ركلات الجزاء التي سددها، وهو ما منح الجهاز الفني ثقة كبيرة في قدرته على التنفيذ تحت الضغط.