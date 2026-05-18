كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك عقب خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، في ليلة شهدت حالة من الصدمة والحزن الشديد داخل غرفة ملابس الفريق الأبيض.

وأكد حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، أن خسارة اللقب تسببت في أجواء حزينة للغاية بين اللاعبين والجهاز الفني، حيث ساد الصمت الكامل داخل غرفة الملابس عقب المباراة، وسط حالة من الإحباط الشديد بسبب ضياع البطولة.

وشهدت الغرفة لحظات مؤثرة بعدما دخل محمد شحاتة في نوبة بكاء قوية عقب إضاعته ركلة الجزاء، في ظل شعوره بالمسؤولية عن خسارة الفريق، بينما حرص عدد من زملائه على مواساته ومحاولة تهدئته، إلا أن اللاعب ظل في حالة نفسية صعبة.

كما توجه جون إدوارد إلى محمد شحاتة برسالة دعم، مؤكدًا له أن ما حدث ليس نهاية الطريق، وطالبه بالتركيز خلال المرحلة المقبلة من أجل المنافسة على لقب الدوري.

وفي السياق ذاته، كان عبد الله السعيد من أكثر اللاعبين غضبًا داخل غرفة الملابس، بسبب خسارة اللقب إلى جانب عدم رضاه عن الأداء الفني للفريق خلال المباراة، حيث تحدث مع بعض اللاعبين بشأن المعاناة الفنية التي ظهرت أمام اتحاد العاصمة.

واختتم حتحوت تصريحاته بالتأكيد أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، عاش حالة من الصدمة والحزن العميق بعد ضياع اللقب الإفريقي، خاصة في ظل الآمال الكبيرة التي كانت معلقة على التتويج بالبطولة.