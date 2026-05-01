ناقد رياضي: معتمد جمال لا يتحمل مسؤولية ضياع الكونفدرالية

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري دعمه للمدير الفني للزمالك معتمد جمال، عقب خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مشددًا على أن المدرب لا يتحمل مسؤولية ضياع البطولة.

وكتب أحمد الخضري عبر حسابه على منصة إكس: «معتمد جمال آخر واحد ممكن تحمله مسؤولية ضياع الكونفدرالية»، موضحًا أن المدرب يعمل في ظروف صعبة للغاية، سواء على مستوى الإمكانيات الفنية أو الأوضاع المادية داخل النادي.

وأضاف أن معتمد جمال يقود الفريق بإمكانات محدودة وبقائمة لاعبين تعاني من العديد من الأزمات، مطالبًا إدارة الزمالك بتوفير الأدوات والدعم اللازم للمدرب قبل توجيه الانتقادات أو تحميله مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري