الكهرباء: 62 مليار جنيه استثمارات لتوفير البنية لمشروعات التنمية الزراعية

قال المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك 62 مليار جنيه استثمارات لتوفير البنية الكهربائية المتعلقة بمشروعات التنمية الزراعية ضمن نطاق عمل جهاز "مستقبل مصر"، منها 35 مليار جنيه مخصصة لمشروعات الدلتا الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن ونانسي نور، أن الطاقة الكهربائية تُعد أساسًا ودعامة رئيسية لتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، ولذلك كان هناك حرص كامل على توفير الطاقة الكهربائية، والمقصود هنا ليس فقط التوفير، بل التوفير في التوقيتات المحددة، لأن هذه المشروعات مرتبطة بمواسم زراعة المحاصيل.

وتابع: "لو حدث تأخير لمدة شهر مثلًا، قد يؤدي ذلك إلى ضياع موسم زراعي كامل، سواء لمحصول صيفي أو شتوي".

وأوضح أنه تم إنشاء 16 محطة محولات على جهود مختلفة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات الدلتا الجديدة، إلى جانب تنفيذ خطوط بطول 3183 كيلومترًا من أبراج الضغط العالي على جهود متنوعة.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 256 كيلومترًا من الكابلات للربط بين محطات المحولات ومحطات رفع المياه، بهدف توفير المياه للمشروعات التنموية والزراعية، وكذلك إقامة المجتمعات الزراعية والصناعية الجديدة التي تعمل عليها الدولة.

وأكد أنه لم يقتصر الأمر على الدلتا الجديدة فقط، بل تم أيضًا توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات أخرى مثل مشروع توشكى، حيث تم إنشاء محطة محولات، وكذلك محطتان في شرق العوينات، و16 محطة محولات في الدلتا الجديدة خلال عام واحد فقط، إضافة إلى محطتين في مشروع "سنابل سونو"، ومحطتين في مشروعات تنمية سيناء، وأيضًا محطتين في مزارع بني سويف والمنيا.

