الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

انتهى المطرب الحسن عادل من تصوير أحدث أعماله الغنائية الدينية، والتي تحمل اسم «نبينا محمد نبينا»، استعدادًا لطرحها يوم 20 مايو الجاري عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في عمل يراهن عليه بقوة لما يحمله من روحانية ورسائل إنسانية مميزة.



الأغنية من كلمات الحسن عادل وطارق الشورى، وألحان الحسن عادل، وتوزيع يوسف حسين، بينما تولى ماهر صلاح مهمة الميكس والماستر، وشارك في تنفيذ العمل موسيقيًا كل من مصطفى نصر على الجيتار، وشاهي على الكيبورد، وسيكا على البينز.

وجرى تصوير الكليب في عدد من الأماكن المقدسة داخل المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث حرص فريق العمل على إبراز الأجواء الروحانية والبصرية التي تتناسب مع طبيعة الأغنية ومضمونها الديني.



وشهد الكليب مشاركة مميزة لكورال متعدد الجنسيات، ضم أصواتًا من عدة دول آسيوية، والهند واليابان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا، إلى جانب كورال مصري شارك في تسجيل أجزاء من العمل داخل مصر، في تجربة فنية تهدف إلى التأكيد على عالمية رسالة المحبة والسلام.



ومن المقرر أن يتضمن الكليب عددًا من المفاجآت الفنية والبصرية التي يعوّل عليها الحسن عادل في جذب انتباه الجمهور، خاصة مع الاهتمام الكبير بالتفاصيل الفنية والإنتاجية، ليخرج العمل بصورة تليق بمكانة الأغنية ورسالتها الروحية.

أعمال الحسن عادل

وكان الحسن عادل قد فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل احكيلى وفضفضلي، إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم" كما قدم دويتو مع النجمة جنات بعنوان "الليلة حلوة" وحقق نجاح كبير .