إلهام أبو الفتح
احذروا من تلك العلامات.. كيفية اختيار الأضحية السليمة

محمد غالي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد استعدادات المواطنين لشراء الأضاحي، وسط اهتمام واسع باختيار أضحية سليمة صحيا ومستوفية للشروط الشرعية، مع الحرص على تجنب أي حالات غش أو خداع قد تشهدها الأسواق خلال موسم البيع والشراء.

كيفية اختيار الأضحية السليمة 

شروط اختيار الأضحية السليمة


ينصح قبل شراء الأضحية بالتأكد من سلامة الحيوان صحيا، من خلال فحص العينين والتأكد من أن تكونا صافيتين ولامعتين وخاليتين من الإفرازات أو العتامة، إلى جانب ملاحظة نظافة الفراء ونعومته باعتبارهما من أبرز مؤشرات الصحة الجيدة.

كما يجب التأكد من خلو الأنف والفم من أي إفرازات أو روائح غير طبيعية قد تشير إلى وجود مرض.

وتعد حركة الحيوان من العلامات المهمة التي تكشف حالته الصحية، إذ يشير النشاط والحركة الطبيعية إلى سلامته وقوته، بينما قد يكون الخمول أو ضعف التفاعل مؤشرا على الإصابة بمرض أو وجود ضعف عام.

كيفية معرفة عمر الأضحية
يعتبر فحص الأسنان الوسيلة الأساسية لتحديد عمر الأضحية بدقة، حيث يدل تساوي الأسنان الأمامية على صغر سن الحيوان، بينما يشير ظهور “جوزين” كبيرين في مقدمة الفك إلى بلوغه السن المناسب للأضحية، في حين تعكس الأسنان الكاملة والكبيرة تقدما في العمر، ما قد يقلل من جودة الاختيار.

الوزن والعمر المناسبان للأضحية


يفضل أن يتراوح وزن الخراف بين 50 و60 كيلوجراما، وأن يكون عمرها من عام ونصف إلى عامين، بينما يشترط في الأبقار ألا يقل عمرها عن عامين لضمان جودة اللحم وصلاحية الأضحية.

نصائح مهمة قبل الشراء

التأكد من صفاء ولمعان العينين وخلوهما من الإفرازات.
فحص الفراء والتأكد من نظافته ونعومته.
التأكد من خلو الأنف والفم من أي روائح أو إفرازات غير طبيعية.
مراقبة حركة الحيوان ونشاطه قبل الشراء.
الاعتماد على فحص الأسنان لتحديد العمر المناسب.
اختيار الأضحية ذات الوزن والعمر الملائمين لضمان جودة اللحم.


 

وفي ظل الإقبال الكبير على شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبقى التدقيق في اختيار الأضحية السليمة صحيا والمطابقة للشروط الشرعية خطوة أساسية لضمان سلامة اللحوم وتجنب التعرض لأي حالات غش، بما يحقق المقصد الديني والصحي من الأضحية خلال موسم العيد.

