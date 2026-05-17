الحسم تأجل.. صن داونز يهزم الجيش الملكى 1-0 في نهائى دوري أبطال أفريقيا

حقق صن داونز فوزاً صعباً على حساب الجيش الملكى بهدف نظيف في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف صن داونز في الدقيقة 37، بعد تسديدة قوية من أوبري موديبا من ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء سكنت يمين الشباك تصعب على الحارس التصدي لها.

جاء تشكيل صن داونز ضد الجيش الملكي كالآتى :

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موادو، جرانت كيكانا، موسى ليبوسا، أوبيري موديبا

خط الوسط: ثيبو موكوينا، مارسيلو أليندي، لوكاس ريبيرو كوستا.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، ثيوسير كيسيندا، ثيمبا زواني.

وجاء تشكيل الجيش الملكى كالآتى:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي

خط الدفاع: أوغوستو كارنيرو – مروان الوادني – فالو ميندي – جمال الشماخ

خط الوسط: خالد أيت ورخان – محمد ربيع حريمات – يوسف الفحلي

خط الهجوم: عبدالفتاح حدراف – حمزة خابا – رضا سليم