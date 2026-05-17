من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"

في خطوة تعكس حجم الإعجاز الهندسي وغير المسبوق في المشروعات القومية، كشف الدكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن أرقام ومقارنات جغرافية تجسد ضخامة البنية التحتية بمشروع "الدلتا الجديدة".

تخطت أطوال شبكات المياه والكهرباء حدود المنطق المحلي لتتساوى مع معالم ومسافات عالمية، ممتدة من سور الصين العظيم وصولا إلى قطع المسافة بين القاهرة ونيويورك ذهابا وإيابا.

كشف الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، عن أحدث التطورات في مشروع الدلتا الجديدة خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور بهاء الغنام إنه تم استصلاح 4.5 مليون فدان في مشاريع الدلتا الجديدة، لتصبح أحدث أكثر المشروعات قيمة في العصر الحديث بمصر.

وأضاف الغنام أن مشاريع الدلتا الجديدة تمثل العمود الفقري حاليا للقطاع الزراعي في مصر، موضحا أن المشاريع تطورت منذ عام 2017 وحتى الآن ووصلت لتوسعات كبيرة.

مشروعات الدلتا الجديدة

وأشار الدكتور بهاء الغنام إلى أن مراحل تطور الدلتا الجديدة شهدت استثمارات ضخمة من الوزارات المصرية من بينها الزراعة والكهرباء والنقل.

وأوضح الدكتور بهاء الغنام أن المشاريع الهندسية المصرية التي نفذت في الدلتا الجديدة تقارن بالمشاريع العالمية الكبرى عبر 12 ألف كيلو متر طرق وإنشاء 121 ألف عمود كهرباء ونحو 4 ملايين متر مكعب خرسانة نفذت في هذه المشاريع وإنشاء مواسير مياه بطول سور الصين العظيم وهناك شبكات كهرباء بطول 19 ألف كيلو، تعادل المسافة من القاهرة إلى نيويورك ذهابا وإيابا.