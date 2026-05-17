سحب وملوثات تعوق رؤية هلال شهر ذي الحجة من مرصد حلوان

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رؤية هلال ذي الحجة 2026 الآن، بالتنسيق مع دار الإفتاء.

ومن المقرر أن تعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال ذي الحجة 1446هـ، وإعلان موعد أول أيام عيد الأضحى من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

تعذر رؤية هلال ذي الحجة

وقال الدكتور محمد غريب، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أنه قد تعذر رؤية هلال ذي الحجة، داخل لجنة مرصد حلوان، بسبب وجود سحب وملوثات تعوق الرؤية، وتم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن الرؤية الشرعية ويحدد مواعيد بداية الشهور العربية.

ولفت الدكتور محمد غريب، إلى أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية شهر ذي الحجة (ومواعيد عيد الأضحى) وباقي الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر عيد الفطر هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية.