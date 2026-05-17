اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

يتساءل الكثير من المواطنين والطلاب والموظفين عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 في مصر، خاصة مع اقتراب وقفة عرفات وأول أيام العيد.

ويتزامن هذا التساؤل مع إعلان دار الإفتاء المصرية مساء اليوم عن رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا لتحديد موعد غرة الشهر ووقفة عرفات وعيد الأضحى، وهو ما يحدد رسميًا بداية الإجازة وعدد الأيام المقررة للراحةوفق ما نقلته القناة الأولى المصرية حول استعداد الإفتاء لإعلان التفاصيل الرسمية.

وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم الإعلان اليوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1447 هـ، والذي يوافق 17 مايو 2026م، عن بداية شهر ذي الحجة ومواعيد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، وفقًا لـ الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية.

رؤية هلال ذي الحجة في السعودية

تعلن المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد رؤية هلال شهر ذي الحجة، وهو ما يحدد بشكل رسمي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.

ودعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري رؤية الهلال مساء 17 مايو 2026 (29 ذي القعدة)، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة حال ثبوت الرؤية، والمشاركة في لجان الترائي.

الحسابات الفلكية لشهر ذي الحجة

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال ذي الحجة يولد يوم السبت 16 مايو 2026 في تمام 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون الأحد 17 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة، وتبدأ غرة ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

وقفة عرفات: الثلاثاء 26 مايو 2026

أول أيام عيد الأضحى: الأربعاء 27 مايو 2026

وتظل المواعيد النهائية مرتبطة بالإعلان الرسمي من دار الإفتاء بعد الرؤية الشرعية.

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر.. كام يوم راحة؟

وفقًا للأجندة الرسمية، تمتد إجازة عيد الأضحى 2026 لمدة 5 أيام متواصلة كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو: أول أيام العيد

الخميس 28 مايو: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو: رابع أيام العيد

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام إجازة متواصلة، تُعد من أطول الإجازات الرسمية خلال العام.

يُعد يوم عرفة من أعظم أيام السنة، ويحرص المسلمون على صيامه لما له من فضل كبير وثواب عظيم، وتبدأ معه فعليًا إجازة عيد الأضحى المبارك.