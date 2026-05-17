نهائى دوري أبطال إفريقيا .. مهاجم الأهلي يقود تشكيل الجيش الملكى ضد صن داونز

أعلن الجهاز الفنى الأول بنادي الجيش الملكي المغربي تحت قيادة المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس ،المدير الفنى، عن تشكيله فريقه لمواجهة صن دوانز في مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

يحل الجيش الملكي المغربي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالمواجهة التي يستضيفها ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل الجيش الملكى كالآتى:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي

خط الدفاع: أوغوستو كارنيرو – مروان الوادني – فالو ميندي – جمال الشماخ

خط الوسط: خالد أيت ورخان – محمد ربيع حريمات – يوسف الفحلي

خط الهجوم: عبدالفتاح حدراف – حمزة خابا – رضا سليم