وزير التعليم العالي: افتتاح 3 فروع للجامعات المصرية في أفريقيا

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن الرئيس السيسي أكد أن مستقبل القارة الافريقية يرتكز على تمكين شبايها وتعزيز قدرتها التنافسية بما يساعدها على مواجهة التحديات وتحويلها لفرص حقيقية لبناء دولهم.

تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات



واضاف خلال فاعليات فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، أن لافتتاح جامعة سنجور خلال الفترة الماضية وهو حدث تاريخى وأفريقي يؤكد حضورنا مع أفريقيا على تأهيل الكوادر لوضع الدول فى المكانة التى تستحقها والجامعة شراكة حقيقية بين مصر والدول الافريقية لخلق كوادر شابة داخل الدول لتقود مسيرة التنمية فى هذه الدول.

وأشار إلى أن هناك تنسيق لافتتاح 3 أفرع للجامعات المصرية فى أفريقيا من خلال التعاون بين الجامعات المصرية مع الافريقية وتستهدف ال 3 افرع تنمية الانسان فى أفريقيا ، ليكون هؤلاء الخريجين قاطرة تنمية للقارة الأفريقية

وقد انطلقت فاعليات فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية⁠، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا (1:30)، في (قاعة إكسلسيور) بفندق مكسيم بالاس كمبنسكي على الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.