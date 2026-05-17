تأجيل القمة العربية الصينية في نسختها الثانية حتى إشعار آخر

أعلن قوه وي السفير الصيني لدى الأردن، اليوم، عن تأجيل القمة العربية الصينية في نسختها الثانية والتي كان مقررا عقدها في بكين منتصف يونيو المقبل بسبب الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وقال قوه وي، في مؤتمر صحفي، إن العلاقات الصينية العربية متميزة وتشهد تطورا في مختلف المجالات، وأنه سيتم الاتفاق على عقد القمة في وقت لاحق.

ولفت إلى أن الظروف غير مواتية، بسبب الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط.



يشار إلى أن القمة العربية الصينية الأولى عقدت في ديسمبر عام 2022 بالعاصمة السعودية الرياض، وقد وضعت أسس مرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.